TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
29.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:05
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı için memleketlerine giden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.
Kaynak: DHA