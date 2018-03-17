Tem Otoyolu'nda Kaza: İstanbul İstikametine Tüm Şeritler Kapalı (1)

Tem Otoyolu'nda Kaza: İstanbul İstikametine Tüm Şeritler Kapalı (1)

Haber: İstanbul DHA TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tem Otoyolu'nda Kaza: İstanbul İstikametine Tüm Şeritler Kapalı (1)

Haber: İstanbul DHA 

TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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İBB KAMERASI

Trafikten görüntü

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Emniyet şeridine giren araçlar

Genel ve detaylar

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