Tem Otoyolu'nda Kaza: İstanbul İstikametine Tüm Şeritler Kapalı (1)
Haber: İstanbul DHA TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber: İstanbul DHA
TEM Otoyolu Altınşehir mevkinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı. Araçlar emniyet şeridinden ilerliyor.
Görüntü Dökümü:
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İBB KAMERASI
Trafikten görüntü
Kazaya karışan araçlardan görüntü
Emniyet şeridine giren araçlar
Genel ve detaylar
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