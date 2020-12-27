TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü

27.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:36

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 34 DNK 734 plakalı Skoda marka otomobil, önünde ilerleyen Mustafa E. (77) Yönetimindeki 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulduktan sonra takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Y. yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine E. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mustafa E.'nin cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü
TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Özlem Zengin Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Maç Elazığ Deprem Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEM'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç sürücüsü öldü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 20:40:38. #1.15#
title