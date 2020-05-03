TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı
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TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı

TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı
03.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:52

TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı Seyrantepe mevkisinde boş yolda sürat yapan hafif ticari araç, engelli plakalı otomobile arkadan çarptı Panik yaşayan engelli yakını ve kadın sürücü bir süre polisle tartıştı TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda...

TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı

Seyrantepe mevkisinde boş yolda sürat yapan hafif ticari araç, engelli plakalı otomobile arkadan çarptı

Panik yaşayan engelli yakını ve kadın sürücü bir süre polisle tartıştı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda süratli bir şekilde seyreden hafif ticari araç sürücüsü, kadın sürücünün kontrolündeki engelli plakalı araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, panik yaşayan engelli yakını ve kadın sürücü bir süre polisle tartıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla seyir halinde olan Veli Karadağ sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda sürat yapmaya başladı. Karadağ bir süre sonra aynı istikamette seyreden Ümmühan Efe idaresindeki 34 EA 4512 engelli plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Karadağ ve Efe'nin aracındaki bir kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kısmen kapanan yolda ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri ise ağrı hissetmesi üzerine sürücü Efe'ye boyunluk taktı. Kaza nedeniyle sürücü Efe ve aracındaki engelli yakını bir süre panik yaşadı. Kadın sürücü alkol muayenesi yapılmasının ardından bir süre polis ekipleriyle de tartıştı.

Polis, tutanak tuttuktan sonra çalışma başlattı.

TEM Otoyolu'nda hız kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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