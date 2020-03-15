TEM Otoyolu'nda feci kaza: Eşinin başından bir an olsun ayrılmadı TEM Otoyolu'nda feci kaza: Eşinin başından bir an olsun ayrılmadı Levent bağlantı yolunda otomobil bariyere çarparak havalandı Direğe çarparak ters dönen otomobil kullanılamaz hale geldi TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere...

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Eşinin başından bir an olsun ayrılmadı

Levent bağlantı yolunda otomobil bariyere çarparak havalandı

Direğe çarparak ters dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Levent bağlantı yolunda alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak havalandıktan sonra direğe çarparak ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki başından yaralanan sürücü, acı içerisinde kıvranan eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bağlantı yolundan 34 HE 1027 plakalı otomobil ile süratli bir şekilde Maslak istikametine doğru giden Erol Bergama(40), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, otomobile çarparak havalandıktan sonra direğe çarparak ters döndü. Kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Bergama ve eşi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Eşinin başından bir an olsun ayrılmadı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücü Bergama'nın eşini yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansa götürdü. Acıdan kıvranan yaralı kadın ambulansa götürüldüğü esnada başından kanlar akan Bergama, eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Eşinin ambulansa yerleştiren yaralı adama ardından diğer ambulansta müdahale edildi. Müdahale sonrasında Bergama, eşinin bulunduğunu ambulansa geçerek onun beraber Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.



Hava yastıkları patlayan araç kullanılamaz hale geldi

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada aracın kontrolü kaybetmesi sonrası çarptığı bariyerlerden metrelerce sürüklendiği ardından da direğe çarparak havalanması sonucu ters bir şekilde yola düştüğü belirlendi. Havalanan aracın çarptığı direkteki baz istasyon kutusundaki malzemelerin ise yere saçıldığı görüldü. Hava yastıkları patlayan ve camı tuzla buz olan aracın sürücüsü ise 0.48 promil alkollü çıktı. Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipleri ise yağ akan araçta bir süre inceleme yaptı.



"Bariyerlerin üzerine çıktı, oradan da direğe vurdu"

Kazayı gören bir sürücü, "Arkadan gördük, bariyerlerin üzerine çıktı. Oradan da direğe vurdu. 2 kişi yaralıydı, bayanın durumu ağırdı. Araç pert olmuş" dedi. Diğer bir sürücü ise, "Bende yolda gördüm, FSM'den geliyordu. Levent'e doğru giderken bariyerlere çarparak kazaya sebep oldu. 2 kişi yaralıydı, biri ağırdı diğeri ise normal yaralıydı" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA