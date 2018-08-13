Tem Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki aileden 1 yaşındaki bebek ile annesi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.10'da TEM Otoyolu Ankara İstikameti Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 yönetimindeki otomobil, Yeniçağa bağlantı yolunun yaklaşık 1 kilometre ilerisinde kontrolden çıkarak sol şeritte bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil daha sonra takla atarak yolun sağ şeridinde bulunan bariyerlere vurarak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 39 yaşındaki anne Zeynep Yolcu olay yerinde, 1 yaşındaki bebeği Zeynep Sare Yolcu ise, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Seyir halindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan, sürücü Musa Yolcu ile otomobildeki çocukları Ahmet Hilmi Yolcu, Ayşegül Buse Yolcu ve Melike Nisa Yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen TEM Otoyolu Ankara istikameti, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU