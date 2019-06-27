TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce TEM Otoyolu'nda otomobilin arıza şeridinde bekleyen LPG yüklü tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Ahmet E. idaresindeki 14 BD 372 plakalı otomobil, aynı istikamette arıza şeridinde bekleyen Özcan K. idaresindeki 16 EF 596 plakalı LPG yüklü tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Ahmet E. şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan oğlu Ö.E. ise yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde direksiyon başında sıkışan sürücüyü ise Düzce İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. Tanker sürücüsü Özcan K., "Ben arıza şeridinde bekliyordum. Bir anda arkadan geldi çarptı" diye konuştu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)

Kaynak: İHA