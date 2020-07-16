TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı
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TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, sürücü yatak kısmının altına saklanmış halde 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

16.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:01

TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, sürücü yatak kısmının altına saklanmış halde 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelelerini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı takibe aldı. TEM Oyotolu Körfez gişeleri mevkiinde durdurulan tırda narkotik köpeği Alfa ile arama yapan Narkotik ekipleri, sürücünün yatak bölümü altında saklanmış çuval içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Y.Y. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

Kaynak: İHA

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