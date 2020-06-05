TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu
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TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu

TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu Haftalar sonra kısıtlama olmayınca vatandaşlar yollara düştü Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü.

05.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:31

TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu

Haftalar sonra kısıtlama olmayınca vatandaşlar yollara düştü

İSTANBUL - Haftalar sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayınca vatandaşlar mesai saati bitimine yakın yollara düştü. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluk ise havadan drone ile görüntülendi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından vatandaşlar yollara düştü. Haftalar sonra kısıtlamanın olmamasını fırsat bilen vatandaşlar mesai bitimine yakın İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu. TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM'de oluşan yoğun ise havadan drone ile görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda dikkat çeken trafik yoğunluğu

Kaynak: İHA

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