TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı

TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde toprak yüklü tırın devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı
04.07.2020 07:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 07:56

TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde toprak yüklü tırın devrilmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyoldan İstanbul istikametinde gitmekte olan Mesut Demirgök idaresindeki 39 EE 835 plakalı çicek toprağı yüklü tır, önünde seyreden Burhan Bağsır'ın kullandığı 34 PFE 27 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Daha sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır, devrilerek yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobildeki Emine Bağsır, Barış Bağsır ve tır şoförü Mesut Demirgök yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde de yoğunluk yaşandı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Bu arada trafikte kalan vatandaşlar da yola savrulan çicek toprağı torbalarını yoldan kaldırarak ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi Haber
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı Haber
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Haber
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
Eşinden boşanan kadın, ağabeyi tarafından dövülüp tabancayla ayağından vuruldu
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Patlama
Şu an buradasınız: TEM Otoyolu'nda devrilen tır kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 07:59:46. #1.15#
title