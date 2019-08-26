TEM Otoyolu'nda devrilen araç tankere çarptı: 6 yaralı

26.08.2019 22:18

Bolu'da TEM Otoyolu'nda devrildikten sonra tıra çarparak duran hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta katıldıkları cenazeden İstanbul'a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet B. idaresindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa T. yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Kadriye Giyici (25) ve Yaşar Giyici (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri yapılmak üzere kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle, 2 şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA