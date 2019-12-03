TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi
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TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

03.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:41
TEM Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi

TEM Otoyolu mevkisi istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yeri havadan görüntülendi.


Olay, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti yönünde trafik durdu. Çöp kamyonu ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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