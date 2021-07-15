TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı

TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu erken başladı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ve Birlik Günü'nde yola çıkan vatandaşlar TEM'de kuyruk oluşturdu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ve Birlik Günü tatilini 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşların, memleketine gitmek için...