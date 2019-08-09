TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

09.08.2019 19:04

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler İstanbul'un giriş çıkışlarında, ana yollarda ve otobanlarlarda yoğunluğa neden oldu.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, D100 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA