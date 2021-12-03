TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı bağlantı yolu sapağında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir - İstanbul Havalimanı bağlantı yolu sapağında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Tem Otoyolu Sultangazi - Başakşehir - İstanbul Havalimanı Sapağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESD 613 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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