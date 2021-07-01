TEM Otoyolu'nda bakır kablo yüklü araç devrildi
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TEM Otoyolu'nda bakır kablo yüklü araç devrildi

TEM Otoyolu'nda bakır kablo yüklü araç devrildi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bakır kablo yüklü hafif ticari araç, devrildi.

TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bakır kablo yüklü hafif ticari araç, devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EAS 433 plakalı, yaklaşık 2 ton bakır kablo yüklü olduğu belirlenen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde devrildi.

Araçtaki bakır kablolar yola savrulurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin, çevrede güvenlik önlemi almasının ardından araçta yapılan incelemede bazı plakalara rastlandı. Araçtaki kabloların çalıntı olma ihtimali nedeniyle otoyoldaki güvenlik kameraları incelendi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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