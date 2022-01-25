TEM OTOYOLU'NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI(Mahmutbey)
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel
Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı.
Görüntü dökümü:
-------Mahmutbey Köprüsünden TEM otoyolunda bekleyen araçlar-TEM Bağlantı yolu park eden araçlar-Sol şeritteki aracın güvenlik amacıyla çekilmesi-Yolda kalanlara ikramda bulunan vatandaşlar-Vatandaş röp-Muhabir anons(Soner HASIRCIOĞLU)
-Genel ve detaylar- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri