TEM OTOYOLU'NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI(Mahmutbey) - Haberler
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TEM OTOYOLU'NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI(Mahmutbey)

TEM OTOYOLU'NDA ARAÇLAR YOLDA KALDI(Mahmutbey)
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Mahmutbey Köprüsünden TEM otoyolunda bekleyen araçlar

-TEM Bağlantı yolu park eden araçlar

-Sol şeritteki aracın güvenlik amacıyla çekilmesi

-Yolda kalanlara ikramda bulunan vatandaşlar

-Vatandaş röp

-Muhabir anons(Soner HASIRCIOĞLU)

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Tragger, kar, Güncel, Haber

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