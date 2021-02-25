TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

25.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:55
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

İZMİT'te, TEM yolunda, 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

İZMİT'te, TEM yolunda, 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu İzmit Alikahya mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde 2 otomobil ve 1 cip, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan trafikte birbiriyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde tedbir aldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Cansu Dere Cem Yılmaz Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEM'de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 18:55:03. #1.15#
title