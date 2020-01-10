TEM Otoyolu'nda 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

10.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:40

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrularak seyir halinde olan özel halk otobüsünün altına girdi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, otobüsün kamerasına yansıdı.



TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet, o sırada seyir halinde olan özel halk otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan 2 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.



2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüs içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet emniyet şeridindeki araca çarpıp yola savruluyor. Otobüs motosikletin altına alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA