Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'nda 15 göçmen yakalandı sürücü gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'nda 15 göçmen yakalandı sürücü gözaltına alındı

Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'nda 15 göçmen yakalandı sürücü gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araç içerisinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araç içerisinde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda TEM Otoyolu'nda bir araç durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde araç içerisindeki 15 kişinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Yakalan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü F.A. ise polis merkezine götürüldü.

Araç sürücüsünün "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Cihan Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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