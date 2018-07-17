Tem Otoyolu Metris Kavşağı'nda Ankara İstikameti Trafiğe Kapandı

TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlanıyor. Yol sabah saat 06.00'a kadar kapalı kalacak. Yarın gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.

- İstanbul