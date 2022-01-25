TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor - Haberler
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TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

İSTANBUL (İHA) - TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

İSTANBUL - TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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