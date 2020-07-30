TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor (2) TEM'DE YOĞUNLUK ARTTITEM yolu Kocaeli geçişinde, Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı.

TEM'DE YOĞUNLUK ARTTI

TEM yolu Kocaeli geçişinde, Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk havanın kararmasıyla birlikte arttı. İstanbul'dan akşam saatlerinde yola çıkanlar, İzmit Batı gişeleri ile İzmit Doğu gişeleri arasında yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluşturdu.

D-100 KARAYOLU AÇIKGündüz saatlerinde yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu İzmit şehir içi geçişinde ise akşam saatlerinde yoğunluk kalmadı. İzmit Batı gişelerinden çıkarak D-100 Karayolu'nu tercih eden sürücülerin vakit kazandığı gözlendi.OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK

İstanbul- İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti. Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.

Kaynak: DHA