Tem Otoyolu Kınalı Kavşağı'nda Çalışma
TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında tarla yollarının bağlantısını sağlayacak yeni üst geçidin yapımı dolayısıyla TEM Otoyolu İstanbul-Edirne yönü Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı arası (kuzey taşıma yolu) ile Edirne-İstanbul yönü Çerkezköy Kavşağı-Silivri Kavşağı arası (güney taşıma yolu) 8...
TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında tarla yollarının bağlantısını sağlayacak yeni üst geçidin yapımı dolayısıyla TEM Otoyolu İstanbul-Edirne yönü Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı arası (kuzey taşıma yolu) ile Edirne-İstanbul yönü Çerkezköy Kavşağı-Silivri Kavşağı arası (güney taşıma yolu) 8 saat trafiğe kapalı olacak.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında tarla yollarının bağlantısını sağlayacak üst geçidin yapılabilmesi amacıyla genişliği yetersiz olan mevcut köprü yıkılacak.
Yapılacak çalışmada, TEM Otoyolu İstanbul-Edirne yönü Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı arası (kuzey taşıma yolu) ile Edirne-İstanbul yönü Çerkezköy Kavşağı-Silivri Kavşağı arası (güney taşıma yolu) saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar taşıt trafiğine kapalı olacak.
Bu sürede belirtilen kesimlerde TEM Otoyolu araç trafiği alternatif güzergahlara yönlendirilecek.