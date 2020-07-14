TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm - TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm Temizlik işçileri bir kişinin cesedi buldu Büyükçekemce-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu.

- TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm

Temizlik işçileri bir kişinin cesedi buldu

İSTANBUL - Büyükçekemce-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu. İşçilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Büyükçekemce-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkinde yaşandı. Yol üzerinde temizlik çalışması yapan işçiler çalılıkların arasında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA