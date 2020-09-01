TEM OTOYOLU KENARINDA ORMANLIK ALANDA YANGIN
TEM OTOYOLU KENARINDA ORMANLIK ALANDA YANGIN Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikameti kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
01.09.2020 02:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:11
TEM OTOYOLU KENARINDA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ -Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikameti kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA