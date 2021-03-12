TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı
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TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı

12.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:28

TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında kapatılan otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda kullanıma açıldı.

TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı

15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında kapatılan otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda kullanıma açıldı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 42 AD 487 plakalı Mercedes marka tuz yüklü tır, emniyet şeridine yanaşmak isteyen 33 ABT 430 plakalı koyun yüklü tıra çarpmasının ardından makaslayarak İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kaza sonrasında 2 kişi yaralanırken, emniyet şeridinden trafik akışı sağlanmaya başladı. Kaza nedeni ile tırların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılınca, trafik tamamen kapatıldı. Otoyolun kapatılması sonrasında oluşan yaklaşık 15 kilometrelik araç trafiği, 3 saatlik çalışmanın ardından açıldı. Trafik, kontrollü olarak 2 şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı
TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı
TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı
TEM Otoyolu İstanbul İstikameti 3 saat sonra 2 şeritli trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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