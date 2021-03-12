TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
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TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı

12.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:10
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında kapatılan otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda kullanıma açıldı.

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişinde 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrasında kapatılan otoyolun İstanbul istikameti, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda kullanıma açıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 42 AD 487 plakalı Mercedes marka tuz yüklü tır, emniyet şeridine yanaşmak isteyen 33 ABT 430 plakalı koyun yüklü tıra çarpmasının ardından makaslayarak İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, emniyet şeridinden trafik akışı sağlanmaya başladı. Kaza nedeni ile tırların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılınca, yol tamamen kapatıldı. Otoyolun kapatılması sonrasında oluşan yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu, 3 saatlik çalışmanın ardından sona erdi. Trafik, kontrollü olarak 2 şeritten sağlanıyor. - DÜZCE

TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti 3 saat sonra açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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