TEM OTOYOLU HADIMKÖY MEVKİİNDE KAZA YAPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ-1 İLK BELİRLEMERE GÖRE 10 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

-İLK BELİRLEMERE GÖRE 10 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

ALPER KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak: DHA