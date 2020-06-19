TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde kaza yapan midibüs devrildi-2
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TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde kaza yapan midibüs devrildi-2

ALPER KORKMAZ / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis midibüsü devrildi.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde kaza yapan midibüs devrildi-2
19.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:09

ALPER KORKMAZ/ İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis midibüsü devrildi. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başka bir araçla çarpışan servis midibüsü devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yaparak devrilen midibüs ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. 

 


Kaynak: DHA

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