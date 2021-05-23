TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
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TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya TEM Otoyolu gişelere bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyon devrildi.

Sakarya TEM Otoyolu gişelere bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyon devrildi. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, araçtaki sebzeler ise yol kenarına savruldu.

Kaza, Sakarya TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D650 karayolu Bilecik istikametinden Adapazarı gişeleri bağlantı yoluna giren Nevzat T. idaresindeki 34 LMA 98 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce bariyerleri aştı daha sonrasında ise yol kenarına devrildi. Devrilen aracı gören diğer sürücüler kazayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü devrilen kamyondan kendi imkanları ile çıktı. Araçta bulunan sebzeler ise yol kenarına devrildi. Kaza anını anlatan sürücü Nevzat T., "Viraj keskin diye genişten almak istedim, bu esnada araçta bulunan mal kamyonu yatırdı. Çok şükür herhangi bir sıkıntım yok, süratim yok. Herhalde ip koptu ne olduğunu bilemedim. Antalya'dan, İstanbul'a sebze taşıyorum" dedi.

Kaza sonrası bağlantı yolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, aracın kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi
TEM otoyolu girişinde sebze yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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