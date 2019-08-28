TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda...

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda...

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

28.08.2019 00:15
TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda...

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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