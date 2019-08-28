28.08.2019 00:15

TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA