TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor

DÜZCE (İHA) – Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE (İHA) – Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a tır geçişlerinin yasaklanmasının ardından, İstanbul istikametine giden tırlar TEM Otoyolu Düzce kesiminde bekletiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından trafikte de gerekli önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Bu kapsamda, Anadolu'dan İstanbul istikametine giden tırlar, TEM Otoyolu Düzce Üçköprü mevkiinde bulunan tesislerde bekletiliyor. Kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, Anadolu'dan Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Avrupa'ya giden tırları tesislere yönlendiriyor.

Araçlarını park eden tır sürücüleri ise bir süre tesislerde bekleyeceklerini ifade ederek, "Anadolu'dan geliyoruz. Avrupa'ya geçecektik. Ancak yollar kapalı. Bizde tesislerde bekliyoruz. Burada yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Kar yağışı sona erinceye kadar tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi. - DÜZCE

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title