TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan Edirne istikametine giden tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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