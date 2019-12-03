TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir...
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir...

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi.

03.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:45
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir...

TEM Otoyolu mevkii istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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