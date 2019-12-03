03.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:45

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA