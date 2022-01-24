TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu bu saat itibari ile kontak kapattı.

BOLU (İHA) - Tem Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yol 8 saattir ulaşıma kapalı, kontak kapatan araçlar beyaza büründü

DÜZCE - Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı sebebi ile tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaklaşık 8 saattir bekleyen araçların çoğu bu saat itibari ile kontak kapattı. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede yüzlerce araç beyaza büründü.

Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. Bolu Tüneli'nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu. Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü. Ekipler yolun tekrardan ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.