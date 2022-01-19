TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Bolu geçişi Ankara yönü, yoğun kar yağışı sebebiyle makaslayan tırlardan dolayı ulaşıma kapandı.

ANKARA (İHA) - Tem Otoyolu Bolu geçişi Ankara yönü, yoğun kar yağışı sebebiyle makaslayan tırlardan dolayı ulaşıma kapandı.

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma neticesinde trafikte aksaklıklar yaşanıyor. TEM Otoyolu Bolu Yeniçağa mevkii Ankara yönü, makaslayan tırlar sebebiyle ulaşıma kapandı. Zaman zaman hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara yönüne ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

(Faruk Çidem-İHA)

TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Bolu-Ankara geçişi ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title