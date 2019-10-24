24.10.2019 10:24

TEM Otoyolu Avcılar Bağlantı yolunda bulunan gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Avcılar Bağlantı yolunda bulunan gişelere meyve yüklü kamyon çarptı. Olay yerine polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan meyveler de yola saçıldı. İtfaiyenin kamyonda sıkışanları kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA