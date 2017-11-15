Tem Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda Kaza; Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Tem Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda Kaza; Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHATEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Tem Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda Kaza; Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Yan yatan kamyonet

-Oluşan trafik

-Genel ve detaylar