Tem Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda Kaza; Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHATEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
TEM Okmeydanı bağlantı yolunda ilerleyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı; trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yan yatan kamyonet
-Oluşan trafik
-Genel ve detaylar