TEM KENARINDA BULUNAN CESET PARÇALARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ
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TEM KENARINDA BULUNAN CESET PARÇALARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İSTANBUL'da öldürüldükten sonra parçalanarak 8 ayrı poşete konup, yol kenarına atılmış bir halde bulunan Süleyman Akbaba'nın ilişki yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi.

TEM KENARINDA BULUNAN CESET PARÇALARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ
17.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:06

İSTANBUL'da öldürüldükten sonra parçalanarak 8 ayrı poşete konup, yol kenarına atılmış bir halde bulunan Süleyman Akbaba'nın ilişki yaşadığı komşu kadının kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil koca polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde eve geldiğinde karısı ve Süleyman Akbaba'yı birlikte görünce kendisini kaybederek cinayeti işlediğini söyledi. Şüphelinin cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduktan sonra kiraladığı otomobille yol kenara attığı, ertesi gün aynı arabayla arkadaşlarıyla birlikte denize gittiği belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YOL KENARINDA POŞETLER İÇİNDE CESET PARÇALARI BULUNMUŞTU

TEM  Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde 14 Temmuz 2020 tarihinde  temizlik yapan işçiler, gelen kötü kokular üzerine buldukları büyük bir poşeti açtığında parçalanmış bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Büyük poşetin içinden konulmuş küçük poşetler halinde bulunan ceset üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin başını da hemen yakında buldu. 

ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin 11 Temmuz 2020 tarihinde eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti. Süleyman Akbaba'nın parçalanmış cesedinin akrabaları tarafından teşhis edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİNCE YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTIBu gelişme üzerine polis Süleyman Akbaba'nın kimin öldürmüş olabileceğini araştırmaya başladı. Şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kadın ve kocası polis tarafından takibe alındı. Süleyman Akbaba'nın 2 yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen Nugbar A.(29) 'nın eşi Alpaslan A.'nın  cinayetin işlediği tahmin edilen gecenin hemen ardından bir araç kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere geldiği ve bir süre durakladığı ortaya çıktı.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDILARBunun üzerine savcılık talimatıyla 16 Temmuz 2020 tarihinde  Nugbar A. ve Alpaslan A. gözaltına alındı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli koca önce inkar etmesine rağmen daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

"İŞİM VAR DEYİP DIŞARI ÇIKTIM GERİ DÖNDÜĞÜMDE ÜSK KAT KOMŞUMU EVDE BULDUM"Alpaslan A. inşaatlarda operatörlük yaptığını ve zaman zaman geceleri çalıştığını bazen 10 gün evde ayrı geçirdiğini belirterek "Olay günüde bir işim vardı. Dışarı çıktım. Ancak bir saat sonra geri geldiğimde kendi evimde eşimle üst katımda oturan Süleyman Akbaba'yı birlikte yakaladım." dedi.

EŞİNİ KOMŞUYA GÖNDERİP CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİRMİŞŞüpheli ifadesinde Süleyman Akbaba'nın neden evde olduğunu açıklamayınca eşini alt kat komşuna gönderdiğini anlatan Alpaslan A. "Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedi banyoya taşıyarak bıçakla parçalara ayırdım. Parçaları ayrı ayrı poşetlere koydum. Sonra poşetleri de büyük bir başka poşete yerleştirdim." dedi.

KİRALADIĞI OTOMOBİLLE CESET PARÇALARINI ATMIŞCinayetin ardından ertesi gün bir araç kiraladığını anlatan Alpaslan A. "Ceset parçalarını otomobilin bagajına yerleştirerek karayolu üzerinde tenha gördüğüm bir yerde indirerek araçtan attım. Daha sonra oradan ayrıldım." dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN DENİZE EĞLENMEYE GİTMİŞKayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin ertesi gün aynı otomobile iki arkadaşını da yanına alarak denize eğlenmeye gittiğini tespit etti. Şüphelinin birlikte denize gittiği arkadaşları Ö.F. A, ile İ.B.'de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ancak şüpheliler cinayetle ilgili bir şey bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan Alpaslan A., eşi Nugbar A. ile Ö.F.A. ile İ.B. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ------------------Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-ARŞİV


Kaynak: DHA

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