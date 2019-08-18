TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği (2)
YOĞUNLUK SÜRÜYORTEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor.
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinden başlayan yoğunluk, Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisine kadar devam ediyor. D-100 Karayolu'nda ise TEM Otoyolu'na göre daha az bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit şehir içi geçişinde yoğunlaşan D-100 Karayolu'nda trafik daha sonra açılarak, İstanbul'a kadar rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor.