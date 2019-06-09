TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu devam ediyor. Tatilin son gününe kalmak istemeyerek günler öncesinden yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde de aynı şekilde akıcı devam etmesi bekleniyor. - BOLU
Kaynak: İHA
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