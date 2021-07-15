TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TATİL TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle trafik yavaşlarken, zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu ayrıca D-100 Karayolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da yaşandı. Karadeniz illerine bağlantının sağlandığı yolda ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar düşük hızlarla ilerleyebildi. İstanbul istikametinde ise ulaşımda sorun yaşanmıyor. İstanbul yönünü az sayıda araç kullanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı