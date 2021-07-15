TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
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TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı tatili için yola erken çıkan tatilciler, TEM Otoyolu Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde özellikle Bolu Dağı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede geçişlerinde yoğunluk oluştu, ancak trafikte aksama olmadı. Trafik ve Karayolları ekiplerinin önlemler aldığı yolda, yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.


TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu
TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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