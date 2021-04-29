TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
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TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, dün başlayan tam kapanma öncesi araç yoğunluğu bugün de devam etti.

İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, dün başlayan tam kapanma öncesi araç yoğunluğu bugün de devam etti.

Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak yasak öncesi yola çıkanlar TEM yolu Bolu Dağı mevkiinde yoğunluğa neden oldu. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşanırken, İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durdu. Araç yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor.

TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU
TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE TAM KAPANMA ÖNCESİ ARAÇ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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