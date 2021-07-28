TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE 'ÇALIŞMA' TRAFİĞİ

BOLU'da, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

BOLU'da, TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı