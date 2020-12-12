TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
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TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

12.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

BOLU Dağı TEM otoyolu geçişi koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

BOLU Dağı TEM otoyolu geçişi koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en şehirlerini birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.


TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor
TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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