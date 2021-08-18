TEM'in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı
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TEM'in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı

TEM'in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara yönü yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara yönü yol yapım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı. D-100 karayoluna yönlendirilen sürücülerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki trafik havadan görüntülendi.

Bolu'da, TEM Otoyolu Ankara yönünde Çaydurt Gişeleri ile Yeniçağa Gişeleri arasında yolda meydana gelen çökmeler sebebiyle otoyolda çalışma başlatıldı. Otoyolda başlatılan çalışmayla birlikte TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. TEM'den Ankara yönüne seyir halinde olan sürücüler polis ekipleri tarafından Çaydurt Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirildi.

D-100 karayoluna yönlendirilen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. D-100 karayolu Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, polis ekipleri otoyola katılmak isteyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'ne yönlendirdi. Karayolunda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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