Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
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Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı

23.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:35

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde 2 kamyonet ve 1 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde 2 kamyonet ve 1 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken olay yeri havadan görüntülendi.

Kaza saat 14.00 istikametinde TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 BP 3793 plakalı kamyonet aynı istikamete giden diğer kamyonete ve binek otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar önce bariyerlere çarptı ardından yol kenarına çıktı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ARAÇTAKİ DEZENFEKTAN TANKI YOLA DÜŞTÜ

Kaza sonrası kamyonetlerin birisinin içinde bulunan dezenfektan tankı yol kenarına düştü. Kazadan dolayı oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM Hadımköy'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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