TEM'deki otomobilden atılan sigara izmaritinden yangın çıktı
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TEM'deki otomobilden atılan sigara izmaritinden yangın çıktı

BOLU'da, TEM yolundan geçen bir otomobilden iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıkan yangında 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı.

TEM'deki otomobilden atılan sigara izmaritinden yangın çıktı
29.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:57

BOLU'da, TEM yolundan geçen bir otomobilden iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıkan yangında 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat, 16.00 sıralarında TEM yolunun Kürkçüler mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda çıktı. Ankara yönüne giden bir otomobilden atılan sigara izmariti nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle küçük bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bolu Belediyesi, Karacasu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar ve otlar yandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. 


Kaynak: DHA

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